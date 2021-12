"Sex and the city"-sterren reageren op beschuldigingen seksueel geweld tegen Chris Noth, die “Mr. Big” speelt

Chris Noth speelde Mr. Big in de Amerikaanse serie "Sex and the city" van 1998 tot 2004, en vertolkt nu dezelfde rol in de reboot van de serie: “And just like that”. Enkele dagen geleden vertelden twee vrouwen in The Hollywood Reporter hoe ze door de acteur verkracht werden, in 2004 en 2015. Ze zeiden dat ze hem ontmoet hadden toen ze net 20 jaar waren.