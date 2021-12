Staatssecretaris Madagaskar overleeft helikoptercrash op zee en zwemt 12 uur om kust te bereiken

De staatssecretaris en drie gendarmes waren in een helikopter op weg naar de stad Antseraka in Madagaskar. In de buurt van die stad vond gisteren een schipbreuk plaats, waarbij 21 doden vielen en 60 mensen vermist raakten. De staatssecetaris was op weg om een bezoek te brengen aan de plaats van de ramp.

Door een nog onbekende oorzaak stortte de helikopter neer in zee. Een van de gendarmes heeft net als de generaal de crash overleefd, twee anderen zijn nog vermist. De zoektocht naar de twee vermisten is nog aan de gang.