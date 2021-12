Ziekenhuizen roepen zwangere vrouwen op zich te vaccineren: "Coronababy's erg vroeg geboren en weken weg van ouders"

In het AZ Monica in Deurne is het niet zo dat de zwangere vrouwen vaker op intensieve zorg belanden, maar er waren toch een aantal ernstig zieke mama's. Vooral het scheiden van de premature baby's van de besmette moeders is schrijnend, zegt hoofdvroedvrouw Karima Soussi: "We moeten die moeders dan overbrengen naar een universitair ziekenhuis. De partner moet de hartverscheurende keuze maken tussen mama, die in isolatie moet, of het pasgeboren kind."