Abonnementen voor telefoon, internet en tv blijven duur in België in vergelijking met onze buurlanden

Volgens het BIPT zijn de hoge prijzen niet zozeer te verklaren door de hoge kwaliteit van het telecomnetwerk in België, zoals soms wordt gezegd, maar eerder door het gebrek aan concurrentie in België in vergelijking met andere landen.

"De hoge prijzen voor vaste producten zijn niet klaarblijkelijk gecorreleerd aan de kwaliteit en de dekking van de Belgische netwerken. De mate van concurrentie lijkt daarentegen een uitgesprokener verklarend element: er wordt immers een sterke correlatie aangetroffen tussen de concurrentiegraad en het prijsniveau".