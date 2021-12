Hoe zag ons internetverkeer eruit dit jaar? Streaming blijft grote slokop, telewerk is een blijver

"Na de trendbreuk van 2020 gebruiken we onze smartphones weer als vanouds", zegt Isabelle Geeraerts, woordvoerder van Telenet. Bellen wordt opnieuw meer vervangen door berichten of door bellen via sociale media-apps. Uitgedrukt in minuten belden we met onze mobiele telefoons dan ook 4 procent minder dan vorig jaar, maar nog steeds 6 procent meer dan in 2019, dus voor corona. Ook met de vaste lijn werd in 2021 opnieuw minder gebeld, maar deze gesprekken blijven wel steeds langer duren: gemiddeld dubbel zo lang als in 2019.