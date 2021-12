Traagste vaccinatiecentrum van Vlaanderen versnelt: ook in Asse-Affligem boosterprikken tussen kerst en nieuw

De vijf absolute achterblijvers in Vlaanderen zijn de vijf gemeenten van AMALO: Asse (slechts 15,85% van de bevolking al een boosterprik), Liedekerke (17,10%), Affligem (17,08%), Opwijk (18,32%) en Merchtem (18,71%). Tijdens de eerste vaccinatiecampagne beschikte de Eerstelijnszone over twee vaccinatiecentra: één in Affligem en één in Asse. Maar bij het lanceren van een nieuwe campagne voor de boosterprikken werd beslist om het centrum in Asse te sluiten. De agenda zit gevuld tot eind januari en vier dagen per week zijn vier lijnen geopend, goed voor 1.000 vaccins per vaccinatiedag.