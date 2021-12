Tunnels onder Operaplein in Antwerpen dicht door gesprongen waterleiding, veel verkeershinder

Al sinds 13 uur was het erg druk in het centrum van Antwerpen omdat heel wat mensen nog op cadeautjesjacht gingen. In de loop van de namiddag moesten dan de Jos en Jeanne Brabantstunnels onder het Operaplein afgesloten worden door een gesprongen waterleiding. Dat zorgde ervoor dat het autoverkeer in het centrum van Antwerpen volledig vast kwam te zitten.

Ook de ondergrondse parkeergarage Opera heeft last van water. Daarnaast is ook het premetrostation Opera gesloten. De trams passeren er wel, maar reizigers mogen er niet in- en uitstappen.

De politie en de brandweer van Antwerpen doen er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.