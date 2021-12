Uitbaters De Gouden Boon in Hasselt, 1 jaar na zware gasexplosie: "Op enkele jaren van pensioen sloeg noodlot toe"

Wie De Gouden Boon in de Hasseltse Minderbroederstraat passeert, zou kunnen denken dat er pas een dag voordien een ontploffing plaatsvond. Niets is echter minder waar: het is intussen al één jaar geleden dat het stadscentrum van Hasselt werd opgeschrikt door een gasexplosie. Twee mensen raakten daarbij gewond en een honderdtal buurtbewoners werden geëvacueerd. De materiële schade voor de uitbaters van De Gouden Boon was niet te overzien: het hele pand was veranderd in een hoop puin.

“Momenteel ligt de zaak er nog exact hetzelfde bij als toen”, vertelt uitbater Patrick Luyts, die het pand huurde. “Het gaat om een ingewikkelde verzekeringskwestie. Tegen de tijd dat alles weer is opgebouwd, is het welletjes geweest voor ons. We stonden op enkele jaren van ons pensioen, dus de explosie had ons op geen slechter moment kunnen treffen.”