Vaccinatiecentra RupeLaar en Pallieterland sluiten tussen Kerst en Nieuwjaar, ondanks versnelling boostercampagne

Veel mensen hopen nu zo snel mogelijk hun derde prik te krijgen, maar dat zal in sommige vaccinatiecentra niet lukken, omdat ze sluiten in de kerstvakantie. Dat is onder meer zo bij het vaccinatiecentrum Pallieterland en RupeLaar. "Er zijn in die periode te weinig medewerkers beschikbaar, en we zijn ook niet zeker of mensen hun uitnodiging tijdig zullen krijgen", zegt dokter Gunter D'hanis, voorzitter van de eerstelijnszone Rupelaar.