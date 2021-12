Minister Vandenbroucke: "Uit voorzorg extra maatregelen nemen om complete lockdown te vermijden"

Volgens viroloog Marc Van Ranst hoeft er in ons land geen echte lockdwon te komen zoals in Nederland. "Ik denk dat er in de situatie waarin we nu zitten een aanvullend pakket aan maatregelen nodig zal zijn om te vermijden dat we de stap naar een echte lockdown moeten zetten. Dat gaat de bekommernis zijn. Het is aan de regering om te kiezen over welke maatregelen dat moet gaan. Dat moet heel goed opgevolgd worden."

De GEMS, de groep van experten die de overheden adviseert over de aanpak van de coronacrisis, is gisteravond samengekomen om een advies voor te bereiden. "Het zou onkies zijn om nu al over het advies van de GEMS te praten. Het moet nog overhandigd worden", zei Van Ranst.