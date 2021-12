Verschillende nieuwe of tijdelijke skateparken in Oost-Vlaanderen tijdens de kerstvakantie

"Vroeger was er een indoor skatepark in Oudenaarde," legt Folke uit. "Maar dat was tijdelijk. We wisten dat op voorhand, want op die locatie zouden appartementen gebouwd worden." Sinds de appartementen er zijn, is er geen locatie meer voor de skaters. Maar omdat het zo fel kriebelt, zorgt D'Haeyer nu voor een tijdelijke oplossing: "Ik geef zelf skateles en stel die ruimte nu open tijdens de kerstvakantie. Buiten is het koud en regent het, deze binnenlocatie zal goed zijn."