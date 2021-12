Vlaanderen, Brugge en zeehaven maken 1 miljoen euro vrij om woonwijken in Zeebrugge aantrekkelijker te maken

Meer kinderopvang, veiliger verkeer en een leukere omgeving om te wonen. Dat zijn al enkele van de pistes voor wat er beter kan in Zeebrugge. Wonen rond een wereldhaven zoals Zeebrugge heeft uiteraard een grote impact op de buurt. Maar de bedoeling is die nadelen zo veel mogelijk weg te werken. En daarin zullen de Zeebruggelingen mee betrokken worden, want ze zullen zelf suggesties kunnen doen via de gebiedscoördinator Karel Masureel. "Dat kan zeer ruim gaan", zegt hij. "Mensen zouden bijvoorbeeld kunnen suggereren om een leegstaande loods te openen om er activiteiten te organiseren voor jonge gezinnen. En sowieso zijn we van plan om een renovatietraject op te starten waarin we Zeebruggelingen van A tot Z begeleiden in hun renovatieplannen."



Het budget van 1 miljoen euro zal gebruikt worden over een periode van 3 jaar. Dankzij de centen wordt ook de werking van het Buurtgericht Netwerk verlengd. Dat is een organisatie, die Zeebrugse gezinnen ondersteunt, activiteiten organiseert voor kinderen en de samenhang wil verbeteren tussen de Zeebrugse wijken.