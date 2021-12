Voetbalterrein van Flandria Paal in Beringen krijgt een nieuwe invulling

Op het terrein van Flandria Paal werd afgelopen zomer ook voor het eerst Paal Op Stelten georganiseerd. Beringen bekijkt nu of ook de tennisclub van Paal naar daar kan verhuizen en of er een sporthal kan komen. De stad wil dan eerst ook een aanpalend terrein kopen maar de onderhandelingen met de eigenaar lopen nog.

Intussen is wel al beslist dat er een nieuw ontmoetingscentrum zal komen in Paal, maar of dat op de terreinen van Flandria of in het park zal zijn is nog niet beslist.