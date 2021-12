Anderstalige voetbaltrainers uit Vlaamse Rand krijgen Nederlandse les

Vzw De Rand, de organisatie die het Nederlands karakter van de Vlaamse Rand moet beschermen, helpt vandaag al negen sportclubs met workshops, coaching en andere middelen om spelers, ouders en trainers de kans te geven het Nederlands te oefenen wanneer ze de taal niet machtig zijn. “In de clubs die we vandaag ondersteunen, merken we dat er heel wat trainers zijn die geen of weinig Nederlands kennen," vertelt Cindy Van Dijck van vzw de Rand. "Dat zijn vaak goed geschoolde trainers die de clubs graag willen behouden. Dus zijn we gaan kijken wat er nodig is om hen te ondersteunen. Daarom geven we nu Nederlandse les waar specifieke voetbaltermen aan bod komen."