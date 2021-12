Vroegere beenhouwerij in Poperinge wordt filmdecor voor "Het smelt" van Lize Spit

"Het smelt" is de verfilming van de succesroman van schrijfster Lize Spit. Het was haar debuutroman en het wordt het regisseurdebuut van actrice Veerle Baetens. Het vertelt het verhaal van Eva die terugkeert naar haar geboortedorp om af te rekenen met haar verleden. Veel jaren daarvoor beleefde ze er een snikhete zomer die volledig uit de hand liep.

De zomerscènes werden enkele maanden geleden al opgenomen in de beenhouwerij. "Tijdens de jonge jaren van Eva speelt er een slagerszoon, Laurens, mee", zegt Patrick, die de opnames in zijn vroegere zaak van nabij volgt, "nu zijn we 12 jaar verder en is Laurens zelf slager. Voor die eerste opnames is de beenhouwerij wat ouderwetser gemaakt. Nu zijn we zogezegd 20 jaar verder en staat er een nieuwe, modernere toonbank. In die koeltoog liggen ook meer bereide gerechten."