Stijgende zeespiegel mogelijke oorzaak van "mysterieus" vertrek Vikingen uit Groenland in 15e eeuw

Je zou dus kunnen zeggen dat Erik er was aangekomen op een goed moment. Maar daarna werd het opnieuw kouder en begon er zelfs een mini-ijstijd, die uiteindelijk tot een stuk in de 19e eeuw zou duren.

De Vikingen verlieten Groenland wellicht ergens in het begin van de 15e eeuw - het verslag van een huwelijk in een kerk in 1408, is de laatste schriftelijke overlevering hun aanwezigheid. Er is geen schriftelijke overlevering over waarom ze er verdwenen. Eén theorie is dus dat het snel veranderende klimaat, met veel koudere omstandigheden, hen heeft verdreven, onder meer omdat de lagere temperaturen landbouw en veeteelt bemoeilijkten.