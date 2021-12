Wielrenner Jochen Deweer uit Harelbeke zes weken out na botsing met kip in Nazareth

Wielrenner Jochen Deweer uit Harelbeke fietst bij het team Dovy Keukens - FCC. Tijdens een trainingsrit in Nazareth kwamen ineens twee kippen uit de struiken op het fietspad gelopen. Deweer kon de kippen niet meer ontwijken en een van de kippen kwam in zijn voorwiel terecht. De 30-jarige wielrenner ging over de kop en kwam zwaar ten val. Hij scheurde zijn ligamenten, heeft schaafwonden en heeft een grote wonde aan zijn oor. De kip overleefde het niet.

Deweer was samen met twee trainingsmakkers onderweg, de hulpdiensten waren snel ter plaatse. De kippen bleken afkomstig te zijn van een landbouwer in de straat. Voor Jochen, die nu zes weken out is, betekent het een dikke streep door zijn voorbereiding. Hij was ook nog van plan om deze winter enkele wedstrijden op de piste te rijden, maar ook die zal hij nu niet kunnen rijden.