Ziekenhuis in Tienen plaatst speciale postbussen voor kerstwensen aan patiënten

"Door de vierde coronagolf is er slechts beperkt bezoek toegelaten. Toch willen we onze patiënten tijdens de feestdagen een warm gevoel bezorgen", zegt Algemeen Directeur dr. Hans Struyven. "Daarom lanceren we een oproep naar de inwoners van Tienen en omstreken. We hebben namelijk speciale brievenbussen aan de ingang van campus Mariëndal en campus St.-Jan neergezet waarin kaartjes, tekeningen, brieven en dergelijke gepost kunnen worden. Je kan een kaartje voor een specifieke patiënt posten. Kaartjes, brieven of tekeningen zonder naam delen we willekeurig uit aan onze patiënten om hen een hart onder de riem te steken. We hopen dat we genoeg kaartjes ontvangen zodat we elke patiënt minstens één exemplaar kunnen bezorgen."