Zwembad Puyenbroeck organiseert ParkiSwim: "Bewegen in water is belangrijk voor parkinsonpatiënten"

Eigenlijk is sporten in het algemeen goed en belangrijk voor parkinsonpatiënten. "Eerder werd voor hen al boksen en dansen georganiseerd, maar we wilden dat aanbod uitbreiden," zegt Huybrecht. De geneeskundestudente is zeer geïnteresseerd in het neurologische van mensen. "Ik werd getriggerd door Parkinson en heb ook een boek gelezen over boksen voor parkinsonpatiënten. Ik heb zelf ook altijd gezwommen en zwemles gegeven aan kindjes. Ik vind het leuk om die 2 passies nu te combineren."