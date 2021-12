12-jarige jongen raakt levensgevaarlijk gewond na aanrijding door tram in Antwerpen

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht maar duidelijk is dat de tram remde maar geen noodstop kon maken omdat die overvol zat: " Een tramchauffeur moet de situatie op dat moment bliksemsnel inschatten. Als hij een noodstop maakt - dat is van bijvoorbeeld 50 km per uur meteen naar nul - is het risico groot dat vele passagiers op de tram omvervallen en ook zwaargewond (of nog erger) geraken. De tramchauffeur heeft in deze dus geremd maar niet met een noodstop", zegt Willem Migom van de Antwerpse politie.