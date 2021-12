Ook wie (nog) geen diploma heeft, zal een contract van onbepaalde duur kunnen krijgen in de zorg 

De krapte op de arbeidsmarkt in Vlaanderen is erg nijpend. "Onze Vlaamse arbeidsmarkt staat in brand en dat is in de zorg- en welzijnssector enorm zichtbaar en voelbaar", vertelt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Om die vele openstaande vacatures in de zorg in te vullen, komt Vlaanderen nu met een actieplan met bijkomende maatregelen. Die moeten de instroom in de zorgsector vergroten om zo de kwaliteit van de zorg op korte termijn te blijven garanderen. Minister Crevits werke het actieplan samen met minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en de sociale partners uit.