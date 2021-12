Met trompetgeschal en olifanten: beroemde opera "Aida" viert 150e verjaardag

Zelf was Giuseppe Verdi niet aanwezig bij de première in Cairo. Hij was naar verluidt ontstemd omdat de zaal vol hoogwaardigheidsbekleders zat. Na de start in Egypte ging het snel. In 1872 ging “Aida” in Europese premiere in de Scala in Milaan, in 1873 in New York. De Belgische première was op 15 januari 1877 in Brussel.