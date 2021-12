Basketbalicoon Ann Wauters over leven als topsportvrouw: "Toen ik begon te basketten, ging een wereld voor mij open"

Vrouw zijn in topsport, dat is niet altijd even eenvoudig geweest voor Wauters. Vooral een gebrek aan voorbeelden in de topsportwereld heeft haar parten gespeeld. "Ik wist niet dat je als basketbalspeelster je geld daarmee kon verdienen. Dat is een beetje veranderd toen de WNBA (de Amerikaanse basketbalcompetitie voor dames, nvdr.) is gestart. Dat heeft mijn ogen geopend." Wauters ziet niet enkel een evolutie in het verleden, maar ook in de toekomst. "Ik denk dat we in de komende tien jaar nog mooie dingen zullen zien in de vrouwensporten."