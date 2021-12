Met de hele wijk eenzaamheid bestrijden: Antwerpen lanceert eerste buurtzorgmeldpunten

Het concept is nieuw in de stad. Bedoeling is dat zowel bewoners, maar ook winkeliers, leden van de seniorenraad, verenigingen en zorgprofessionals oren en ogen openhouden voor (mentale) problemen. "Als je merkt dat je postbode, buurman, verre vriend of wie dan ook het wat moeilijker heeft, kan je dat melden", zegt schepen van gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA). "Vervolgens bekijken wij welke organisatie het best geschikt is om hulp te bieden."

De eerste meldpunten komen in de dienstencentra van de wijken Sint-Andries en Seefhoek. "Die buurten zijn niet lukraak gekozen", zegt van Doesburg. "Zo zijn het buurten waar veel ouderen wonen. We merken dat zij vaker met eenzaamheid te kampen krijgen, ook door de coronacrisis."