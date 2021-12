Artsen Zonder Grenzen is 50 jaar: een halve eeuw medische hulp in crisissituaties

Artsen Zonder Grenzen zendt zijn dokters een eerste keer uit in 1972, na een aardbeving in Nicaragua, Centraal-Amerika. Maar het eerste echt grootschalige medische programma wordt opgezet in 1975, in Thailand. Ze geven er medische hulp aan Cambodjanen die op de vlucht slaan voor het regime van Pol Pot.

Oud-minister Reginald Moreels maakte die beginperiode mee. Hij was één van de eerste Vlamingen die voor Artsen Zonder Grenzen werkte. Later werd hij ook nog voorzitter van Artsen Zonder Grenzen België (dat ontstaat in 1980).

Ook hij wordt ingezet in Thailand en in Cambodja, als oorlogschirurg, en ondervond hoe Artsen Zonder Grenzen vaak als enige organisatie medische hulp bood in conflictgebied. “Ik werkte voortdurend in gevaarlijke gebieden”, zegt Moreels, “Liberia, Angola…”

Ook nu nog blijft Artsen Zonder Grenzen opereren in oorlogsgebieden. “Recent nog, in 2014, werkte ik als chirurg in Mosoel, in Irak. Daar waren wij de eersten die op een paar kilometer van het front bijna alle gekwetsten opvingen.”