BEKIJK - Linde Merckpoel praat met Britt over angststoornis: "Als een liedje in je hoofd dat niet weg te krijgen is"

Voor De Warmste Week heeft Linde Merckpoel haar eigen tuinstudio gebouwd. Elke dag ontvangt ze daar een praatgast die vertelt wat het thema "Kunnen zijn wie je bent" in haar of zijn leven betekent. Britt heeft sinds ze 11 was een innerlijke criticus die haar voortdurend afkraakt: niet slim genoeg, niet mooi genoeg, niet interessant genoeg. "Mijn grootste angst is faalangst. Mijn ouders moesten me mijn boeken afnemen, of ik bleef maar door studeren." Bij vzw Mel's Rose vond ze een luisterend oor en hulp.