Plan om belangrijke invalsweg naar Gent deels te heraanleggen: "De Drongensesteenweg is te druk en onveilig"

Er is een ingrijpend plan van het Agentschap Wegen en Verkeer om de Drongensesteenweg in Gent voor een deel te heraanleggen. De steenweg is een drukke en gevaarlijke invalsweg om Gent binnen te rijden. Vaak is het lang aanschuiven waardoor ook lijnbussen in de file staan. Het plan is om een aparte busbaan en bredere en vrijliggende fietspaden aan te leggen.