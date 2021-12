Vriesweer? "Dezelfde problemen met je fietsbatterij als met die van je auto"

Fietsers die ook rekenen op een batterij om vooruit te geraken, kunnen die best mee binnen nemen of hun fiets binnen zetten. "Het is hetzelfde effect als bij auto's. Die batterijen kunnen tot 20 procent van hun capaciteit verliezen. Mensen moeten ook leren om hun fiets te laten acclimatiseren. Als je in de koude gefietst hebt en je wil de batterij weer opladen, dan zet je de fiets best eerst een uurtje in een droge ruimte. Daar kan de batterij eerst wat opwarmen. Laad ze pas op wanneer dat gebeurd is."

Dat meer en meer mensen de overstap maken van de auto naar de fiets, hebben ze de afgelopen jaren ook gemerkt bij pechverhelpingsdienst VAB in Zwijndrecht. "In 2020, met de coronalockdowns, hebben de mensen die fiets echt leren kennen om te ontspannen, maar zijn ze die ook blijven gebruiken voor het woon-werkverkeer", zegt woordvoerder Joni Junes. "We hadden dat jaar 11 procent meer oproepen voor fietsbijstand dan in 2019. Dit jaar hebben we een status quo."