Bewoners van 5 woonzorgcentra in Sint-Niklaas moeten in quarantaine "light" als ze gaan feesten bij familie

Er wordt geschat dat zowat 1 op de 10 rusthuisbewoners bij familie gaat feesten en dat gebeurt niet altijd even coronaveilig. "Vaak gaat het om bezoeken waar personen van verschillende leeftijden bijeenkomen. En daar moeten we heel voorzichtig mee zijn", zegt dokter Johan Van den Eynde. "We moeten absoluut vermijden dat er opnieuw uitbraken komen in de rusthuizen. Maar we weten ook dat het mentaal welzijn even belangrijk is voor de bewoners."