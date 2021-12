Zo groot als een auto: Britse wetenschappers ontdekken grootste fossiel ooit van miljoenpoot

De ontdekking van het fossiel was een gelukkig toeval. Een Britse student was in 2018 aan het wandelen over het strand van Howick Bay toen hij op een groot stuk zandsteen stuitte dat van een klif was gevallen. Door de val was de brok opengebarsten en werd het fossiel perfect zichtbaar. Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge namen het mee ter onderzoek en publiceerden nu de onderzoeksresultaten in het Britse wetenschappelijk blad “The Journal of the Geological Society”.