Gedaan met "boostershoppen" in Brussel: voortaan overal controle op waar je vandaan komt

“In de zomer hebben we in twee treinstations toegelaten om reizigers, die nog geen eerste dosis van het coronavaccin gekregen hadden, te vaccineren. "We hebben dat nu gisteren laten stopzetten”, zegt Inge Neven van de gezondheidsinspectie.

“Het spijt me voor de niet-Brusselaars die dachten dat ze hier in Brussel snel aan een boosterprik konden komen. Dat is dus niet het geval. Vanaf vandaag zijn er opnieuw controles", zegt ze. "In Brussel is de vraag ook zeer hoog naar boosterdosissen, en er is nog een beetje vraag naar de eerste en tweede dosis. En we willen die capaciteit graag onder de Brusselaars houden. Vandaar dat ik met aandrang vraag om niet af te zakken naar Brussel, en zich in te schrijven bij QVAX, of zijn uitnodiging af te wachten.”



