Coronablog: Cijfers dalen nog altijd, wat heeft het Overlegcomité straks in petto?

Goeiemorgen! We beginnen deze blog met goed nieuws, want we hebben de langste nacht van het jaar achter de rug. Dat betekent dat we vanaf nu elke dag telkens iets meer licht aan de horizon gaan kunnen zien. Of er uit het Overlegcomité straks veel lichtpuntjes gaan komen, moeten we nog afwachten, maar we hebben alleszins wel iets om ons aan op te trekken. Wat er ook gebeurt, je kan het allemaal hier volgen. En als je nog even wil nakijken wat je gisteren gemist hebt, kan je in onderstaand artikel terecht.