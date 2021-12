Dakloze kunstenaars krijgen winkelruimte in kringwinkel Leuven 

Piet Vandenhende, kunstenaar en ex-dakloze, trok samen met studenten rond met een fietskar om workshops te geven aan dak- en thuislozen. Om de winter te overbruggen was het project op zoek naar een locatie binnen. Via de stad Leuven kwamen ze zo bij kringwinkel ViTeS terecht. “De kringwinkel had geen ruimte om workshops te organiseren maar kwam met het idee om in de winkel zelf plaats vrij te maken voor een shop in shop waar de kunstenaars hun kunstwerken kunnen verkopen” vertelt Lalynn Wadera (Vooruit), de schepen die bevoegd is voor Sociale economie.