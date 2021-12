Kampioenschap met Union en debuut als Rode Duivel: dat zijn de hoogtepunten van 2021 voor voetballer Dante Vanzeir 

Dante kan in de terugblik op het voorbije jaar zijn Limburgse accent niet verstoppen. "Ik ben van Beringen en Heusden-Zolder en tot vorig jaar woonde ik nog bij mijn ouders in Beringen. Nu woon ik samen met mijn vriendin en mijn zusje, voetbalster bij OHL, in een appartement aan het station van Leuven."

"Mijn mooiste plekje in Leuven? Het uitzicht van op ons appartement. Ik ga wel eens iets eten in Leuven of maak een wandeling. Soms word ik herkend en ga ik samen op de foto, dat is geen probleem. We trainen in Lier dus ik pendel meer tussen Leuven en Lier dan naar Brussel. Ik speel dan wel voor Union Sint-Gillis in Vorst maar ik ken Brussel nauwelijks. Mijn plan is om volgend jaar toch eens Brussel te leren kennen, maar eerst beginnen met Leuven."