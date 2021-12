Nieuwe ophaalwagens van Limburg.net halen al het afval samen op: minder uitstoot van fijnstof en CO2

Optimo wordt vanaf 1 januari 2022 ingevoerd in 33 gemeenten. Het basisprincipe rond sorteren geldt in alle gemeenten maar de praktische uitvoering ervan verschilt per regio. De zakken in de verschillende kleuren kunnen huisvuil bevatten, PMD, textiel, tuinafval en keukenafval. Op sommige plaatsen blijft de GFT-container wel behouden. Op deze website vind je hoe het in jouw gemeente zit.