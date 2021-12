Verenigde Naties maken humanitaire hulp voor Afghanistan mogelijk mét toestemming van VS

De taliban mogen dan wel het grootste deel van Afghanistan hebben overgenomen, het lijkt steeds meer op een lege doos. De economie was al voor de vorige regering ingestort, net als de medische voorzieningen en er is blijkbaar tekort aan alles, maar dan vooral aan voedsel. Meer dan de helft van de Afghaanse bevolking zou in meer of mindere mate honger lijden. De waarde van de munt is in vrije val waardoor de inflatie oploopt en alle import erg duur wordt. (Lees verder onder de foto).