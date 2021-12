Hoogtepunten De Warmste Week: tip van ijsbeer Luc, voor presentatoren die in Dijle springen: "Controleer je ademhaling"

Luc Nijs is de voorzitter van de ijsberenclub in Mol. Hij weet dus als geen ander hoe het voelt om een koude duik te nemen. Hij deelt nog wat advies met de DWW-presentatoren die rond 10.30u in de ijskoude Dijle springen. Gevaarlijk is zo'n winterse zwempartij trouwens niet. "Als je tenminste in goede gezondheid verkeert, en er zijn in je familie geen hartproblemen, dan kan je veilig ijsberen", bevstigt Luc.

"Als je het niet gewend bent, dan raad ik je niet aan om zonder opwarming het water in te gaan. Wandel rustig het water in, en houd je ademhaling onder controle. Ga enkele keren in en uit het water, en nadien kan je rondzwemmen. Niets moet: luister vooral naar je lichaam. En als je met een dikke tong begint te praten, dan is het hoog tijd om uit het water te gaan."