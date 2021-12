Dierenarts uit Rumbeke wint Eosprijs met onderzoek naar het kweken van vliegenlarven op kippenmest

Dierenarts Carl-Victor Deweer uit Rumbeke heeft dit jaar de Eosprijs gewonnen. Dat is het onderdeel van de Vlaamse scriptieprijs voor de exacte wetenschappen. In zijn masterproef aan de UGent onderzocht hij of er vliegenlarven kunnen ingezet worden om de mest in kippenstallen op te ruimen. Op die manier wil de dierenarts bijdragen tot het verduurzamen van de veeteelt.