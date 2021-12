Dilbeek krijgt nieuwe sporthal op Keperenbergsite

Enkele jaren geleden werd om veiligheidsredenen beslist om sporthal Keperenberg te sluiten Het dak van de sporthal was in te slechte staat en in augustus werd begonnen met de afbraak van het gebouw. Het zogenoemde 'masterplan' van Dilbeek moet nu de Keperenbergsite in Itterbeek opnieuw leven inblazen, met dus ook de bouw van een nieuwe sporthal.

“Het wordt één grote sporthal met een polyvalente zaal, een mattenzaal voor gevechtssporten, en een overdekte tennishal” zegt schepen van sport Anneleen Van den Houte (N-VA). ”Het is ook de bedoeling dat in de polyvalente zaal, cultuur- en jeugdverenigingen hun plaatsje vinden. Een gebouw voor vrije tijd dus, maar met de focus op sporten.”