Perfect bewaard dinosaurus-ei met embryo gevonden in China

Baby Yingliang is 27 centimeter lang van kop tot staart. Het ei zelf is 17 centimeter lang en ligt nu in het Yingliang Stone Natuurhistorisch Museum in China. Het ei werd voor het eerst ontdekt in 2000, maar lag al 10 jaar lang opgeslagen. Pas toen ze met de opbouw van het natuurhistorisch museum begonnen, viel de aandacht van de wetenschappers terug op het dinosaurus-ei. Nu werd pas ontdekt dat er een embryo in het ei zat.