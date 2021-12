Eeklo maakt plannen om N9 in centrum om te vormen naar twee keer één rijstrook

De stad wil niet zolang wachten, zegt schepen van Mobiliteit Marc Windey (SMS). “We gaan in eerste instantie laten onderzoeken of we de N9 in het centrum overal op één in plaats van twee rijvakken kunnen brengen. Het linker rijvak zou in elke rijrichting behouden blijven. Het rechter vak kan dan omgevormd worden tot een soort van ventweg (nvdr weg die parallel loopt aan een andere weg) en een kiss&ride. Wij zijn als stad natuurlijk geen baas over de gewestweg N9. Wij gaan wel aandringen om die mogelijkheid te laten onderzoeken. Dat zou volgens ons al een groot verschil maken.”