Aalst stemt als enige centrumstad tegen regenboogzebrapad

Een regenboogzebrapad is een oversteekplaats in verschillende kleuren waarbij steden aangeven dat diversiteit, holebi's en transgenders welkom zijn. De wegbeheerder wilde de oversteekplaats betalen, maar de stad heeft het geweigerd. Daarop verliet de oppositie de digitale gemeenteraad voor even. Uiteindelijk stemden de N-VA- meerderheid, de meeste leden van Open VLD'ers en Vlaams belang tegen de komst van een regenboogzebrapad. Het uithangen van de regenboogvlag blijft wel in Aalst.