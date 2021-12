CHECK: Ja, Van Damme verwees naar bestaande studies die lage bescherming tegen omikron aantonen na eerdere besmetting

Hetzelfde is te lezen in een andere Britse publicatie op MedRxiv. In een samenwerking tussen verschillende instituten en universiteiten schrijven de onderzoekers dat immunisatie door twee vaccindosissen geen of nauwelijk bescherming biedt, maar dat een boosterprik met Pfizer de bescherming aanzienlijk verhoogt. Volgens het rapport gaat het zelfs om een protectiegraad tussen de 70 en 75 procent. De publicatie van Imperial College spreekt dan weer over een percentage tussen 55 en 80.

Dat de conclusies in elkaars verlengde liggen, noemt Van Damme trouwens een belangrijke vaststelling in onderzoeken die voorlopig "slechts" op prepublicatieplatformen verschijnen. "Het is een kwestie van de al beschikbare data te verzamelen om in een pandemie advies te geven en beslissingen te nemen", zegt hij.

Van Damme stuurt ter aanvulling nog een artikel uit wetenschappelijk vakblad Science. Daarin bespreekt viroloog Shane Crotty (La Jolla Institute for Immunology) de voordelen van zogenaamde hybride immuniteit. Vaccinatie na natuurlijke besmetting verhoogt het aantal antilichamen sterk betoogt Crotty, al is er in het artikel nog geen sprake over de huidige Omikronvariant.