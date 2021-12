Europese Commissie start juridische procedure tegen Polen omdat het eigen wetten boven EU-wetgeving zet

De Poolse premier Mateusz Morawiecki lijkt ook nu niet onder de indruk. Volgens hem maakt de EU zich schuldig aan "bureaucratisch centralisme". Het ziet er dan ook naar dat er een nieuwe confrontatie dreigt tussen de EU en Polen. Dat laatste is met 38 miljoen inwoners en een vrij stevige economie wel het grootste en belangrijkste EU-land in Oost-Europa en is het ook een lidstaat van de NAVO. Tegelijk grenst Polen ook strategisch aan Wit-Rusland, Oekraïne en de Russische enclave Kaliningrad en had het recent te maken met een vluchtelingencrisis. Polen is dus een sterk land, maar heeft tegelijk ook Europa en de NAVO nodig.