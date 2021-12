Federale ministers zitten samen over kernuitstap, raken ze er vannacht uit?

Sinds 20 uur zitten de federale topministers samen om de sluiting van de Belgische kerncentrales te bespreken. In principe zouden ze de eerder genomen beslissing om alle kerncentrales te sluiten in 2025, moeten officialiseren. Maar het kan eventueel toch nog anders uitdraaien. Het is niet zeker of er vannacht een belissing valt.