Fietser overleden na aanrijding met lichte vrachtwagen in Gent

In Gent is deze voormiddag een 65-jarige fietser overleden na een aanrijding met een lichte vrachtwagen. Dat gebeurde op het kruispunt van de Jules De Bruyckerdreef met de Hubert Frère Orbanlaan. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De man overleed ter plaatse. Het parket onderzoekt het ongeluk.