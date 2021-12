Fietsers gebruiken Oost-Vlaamse fietssnelwegen één vijfde meer dan 3 jaar geleden

"Er worden nog altijd nieuwe fietssnelwegen aangelegd, of nieuwe stukken van bestaande snelwegen", zegt Gillis. "En er moet nog veel gebeuren. Het budget in Oost-Vlaanderen is hiervoor bijna verdubbeld, met de bedoeling het fietsroutenetwerk versneld te kunnen uitrollen. Tegelijk zijn er fietssnelwegen die al aan herstelling toe zijn. En nog anderen moeten we aanpassen aan het drukke fietsverkeer. Hier en daar is een verbreding van het fietspad nodig. Voor nieuwe fietssnelwegen bekijken we altijd welke trajecten ideaal zijn, welke veilig en comfortabel genoeg kunnen zijn, en waar er gronden beschikbaar zijn. Dikwijls kunnen we ook iets overeenkomen met Infrabel, dat naast spoorwegen nog dikwijls gronden liggen heeft. Of we kunnen oude spoorwegbermen gebruiken. Soms zijn dan ook onteigeningen nodig. Omdat er zo veel komt bij kijken, kan het wel tussen de 2 en 4 jaar duren vóór er een nieuwe fietssnelweg ligt."