Filip Vanden Berghe uit Brugge ging al 32 keer helpen in Wallonië na watersnood: "Situatie blijft schrijnend"

Filip wil zijn actie nog langer verder zetten, want de ellende is zeker nog niet voorbij. "De situatie ter plaatse is echt schrijnend. Mensen, die thuis zonder chauffage zitten en in de vrieskou moeten leven. Sommige winkels zijn nog steeds niet open. Ik probeer hen te helpen met wat lekkere etenswaren. Ik kan gelukkig rekenen op de steun van grote merken, die me van van alles voorzien. Zij weten dat ik echt tot bij de mensen ga in de kleinste dorpjes en dat het niet gedumpt wordt in één of andere opslagplaats of centrum."