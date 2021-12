Filmfestival Oostende maakt programma bekend: "Mentale gezondheid staat centraal"

De 14de editie van het Oostends filmfestival vraagt aandacht voor mentale gezondheid. Koen De Bouw is de master van FFO en doopte zijn filmselectie 'Going Mental'. "Er zijn heel veel mensen die ermee worstelen. Ik hoop dat ze zich kunnen herkennen in de verhalen die getoond worden. Met deze films kunnen we proberen een reddingsboei te gooien."

In januari 2021 mocht Koen De Bouw al gastheer zijn van de FFO Nights, de alternatieve, kleinschalerige versie van het festival, maar volgende maand begint het echte werk. Hij is bovendien één van de hoofdrolspelers in de film "Nowhere" van Peter Monsaert, waarmee het festival van Oostende opent.