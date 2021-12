Foto.com is failliet: "Sommige klanten zullen hun bestelling wel nog krijgen"

"Wat is er aan de hand met Foto.com?" Verschillende luisteraars mailen ongerust naar De Inspecteur op Radio 2. Ze geven aan dat ze al weken wachten op hun fotoboek, kalender of andere geprinte gadgets. Evelyn Avaert uit Lier is één van hen. "Ik bestelde eind november gepersonaliseerde kerstkaarten. Die komen niet aan en de klantendienst van Foto.com is niet bereikbaar."

Wat gedrukt is, wordt nog opgestuurd

De Inspecteur raadpleegt de website 'Regsol.be'. Officieel heet dat het 'Centraal Register Solvabiliteit'. Dat is het online platform waarop je kan zien of een bedrijf te maken heeft met een faillissement. Als je Foto.com opzoekt, dan zie je dat het bedrijf failliet is sinds 6 december 2021.

Via regsol.be vindt De Inspecteur ook de curator. Het is een Waalse advocaat, Tristan Lhoir. Die bevestigt dat het bedrijf Foto.com inderdaad failliet is. En hij vertelt ook hoe het zit met de bestellingen.

"Bestellingen die al gedrukt waren op het moment dat het faillissement uitgesproken is, worden nog opgestuurd naar de klanten. Bestellingen die op het moment van het vonnis nog niet gedrukt waren, zijn verloren." Dat kan volgens de curator ook niet anders. "Als het vonnis van het faillissement uitgesproken wordt, moet een bedrijf alle activiteiten stoppen. De drukmachines mogen niet meer draaien, ook al zijn er nog bestellingen die betaald zijn."

Slechtste moment voor een faillissement

Het faillissement van 'Foto.com' komt op een slecht moment. Eind november, begin december zijn er heel veel bestellingen bij online fotobedrijven. Het is ook daarom dat de curator de inspanning doet om de gedrukte bestellingen nog te leveren. "We willen dat zo veel mogelijk mensen hun pakje nog krijgen. We hebben geld gevonden voor de verzending. Dat gebeurt met bpost en bpost moet ook betaald worden voor die service."

De curator kan niet zeggen welke bestelling wel of niet geleverd worden. "Ik zou mensen graag persoonlijk informatie willen geven over hun bestelling, maar dat is onmogelijk. Een faillissementsdossier is altijd een kluwen." Het is dus afwachten of je je foto's nog krijgt. "Het heeft in elk geval niks te maken met de datum waarop je bestelde", zo zegt hij nog.

Geen bestelling gekregen? Dien een schuldvordering in

Als je bestelling niet meer komt, kan je je aanmelden als schuldeiser op de website regsol.be. Als je klikt op de 'FAQ' (de meest gestelde vragen), zie je hoe je een schuldvordering indient. Je kan ook de helpdesk bellen als je vragen hebt. Het telefoonnummer staat gewoon op de homepage.

Door een schuldvordering in te dienen via regsol.be blijf je op de hoogte van het dossier van Foto.com.